Atakan Arslan: Şampiyonlar ligi

Önceki gün üç oyuncu arkadaşıyla ayak tenisi maçı yapan Avatar Atakan, birlikte çekindikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Magazin - 20 Temmuz 2017 06:00
Atakan Arslan: Şampiyonlar ligi
“Survivor”da Avatar Atakan olarak ünlenen sporcu Atakan Arslan, önceki gün üç oyuncu arkadaşıyla ayak tenisi maçı yaptı.

Arslan, Görkem Sevindik, Nihat Altınkaya ve Barış Arduç’la maç arasında çektirdiği fotoğrafı “Şampiyonlar ligi” notuyla Instagram’da paylaştı.

Atakan'ın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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