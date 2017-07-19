Atakan Arslan: Şampiyonlar ligi

Magazin - 20 Temmuz 2017 06:00

“Survivor”da Avatar Atakan olarak ünlenen sporcu Atakan Arslan, önceki gün üç oyuncu arkadaşıyla ayak tenisi maçı yaptı.Arslan, Görkem Sevindik, Nihat Altınkaya ve Barış Arduç’la maç arasında çektirdiği fotoğrafı “Şampiyonlar ligi” notuyla Instagram’da paylaştı.Atakan'ın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.