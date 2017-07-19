“Survivor”da Avatar Atakan olarak ünlenen sporcu Atakan Arslan, önceki gün üç oyuncu arkadaşıyla ayak tenisi maçı yaptı.
Arslan, Görkem Sevindik, Nihat Altınkaya ve Barış Arduç’la maç arasında çektirdiği fotoğrafı “Şampiyonlar ligi” notuyla Instagram’da paylaştı.
Atakan'ın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Atakan Arslan: Şampiyonlar ligi
Önceki gün üç oyuncu arkadaşıyla ayak tenisi maçı yapan Avatar Atakan, birlikte çekindikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.Magazin - 20 Temmuz 2017 06:00
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