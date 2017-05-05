Atakan Arslan'ın alışveriş keyfi

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Çağan Atakan Arslan, setten kalan boş zamanını alışveriş yaparak değerlendirdi.

Magazin - 05 Mayıs 2017 20:30
Atakan Arslan'ın alışveriş keyfi
'Survivor 2016' şampiyonu boksör Atakan Arslan, önceki gün yakın bir arkadaşı ile beraber Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Star TV'de ekrana gelen "Söz" dizisinde rol alan Atakan, sete alışveriş molası verdi. Setten kalan boş zamanını alışveriş yaparak değerlendiren Atakan'ın keyfi yerindeydi.

'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, Zorlu AVM'de özellikle spor mağazalarını dolaşarak uzun süre alışveriş yaptı.

Alışveriş sonrasında arkadaşı ile beraber bir kafede yorgunluk kahvesi içen ünlü boksör, yorucu geçen günün sonunda kendi aracıyla AVM’den ayrıldı.

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