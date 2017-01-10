Ataköy Camii'nde tente çöktü

Ataköy Camii'nde tente çöktü... Yaralılar var..

Yaşam - 10 Ocak 2017 14:12
Ataköy Camii'nde tente çöktü
İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü.

Bazı vatandaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla da yaralı olduğunu bildirildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

YAŞAM HABERLERİ

  • İstanbul'da okullar yarın da tatil!
  • Karlı yolda nasıl yürünmeli?
  • Reflü kansere neden olabilir
  • KPSS tercih sonuçları açıklandı!
  • Sağlık durumuna ilişkin açıklama...
  • 'yarın teslim tarihi!' çılgınlığı
  • Karlı havada hastalanmamak için
  • İstanbul'da ulaşıma kar engeli!
  • THY: 277 sefer iptal edildi!
  • İstanbul'da kar devam edecek mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Jelena Karleusa kendini aştı!
  • Ünlü çiftten sürpriz karar..
  • İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
  • Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
  • Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt!
Jelena Karleusa kendini aştı!