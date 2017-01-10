Ataköy Camii'nde tente çöktü

Ataköy Camii'nde tente çöktü... Yaralılar var..

Yaşam - 10 Ocak 2017 14:12

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü.



Bazı vatandaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.



Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla da yaralı olduğunu bildirildi.

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