Ataşehir'de kağıt deposunda yangın

Ataşehir'de yaklaşık 500 metrekare alana kurulu geri dönüşüm kağıt deposunda çıkan yangında yaklaşık 50 ton kağıt kullanılmaz hale geldi.

Diğer Haberler - 23 Temmuz 2017 18:22
Ataşehir'de kağıt deposunda yangın
Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Alkan Sokak'ta bulunan geri dönüşüm kağıt deposunda saat 14.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 500 metrekare alandaki gazete kağıtları tutuştu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depodaki 50 ton kağıt kullanılmaz hale geldi.

DHA
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Bağlantılar: Ataşehir, İstanbul

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