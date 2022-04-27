"Atatürk" dizisine bir flaş isim daha

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı "Atatürk" dizisinin cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen diziye sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

27.04.2022 20:36 Dizi Galeri

"Atatürk" dizisine bir flaş isim daha
Disney Plus’ın gözbebeği dizilerinden Atatürk için hazırlıklar sürüyor. Aras Bulut İynemli’nin başrolünü oynayacağı dizinin şu günlerde provaları sürüyor. Merakla beklenen dizide soyadını bizzat Atatürk’ün verdiği Türkiye Eski Büyük Millet Meclisi Başkanı Ali Fethi Okyar’ı kimin canlandıracağı belli oldu.


Dizide Ali Fethi Okyar’ı genç kuşağın başarılı yıldızlarından Bertan Asllani canlandıracak. Asllani bu sezon “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde Yalın rolüne hayat veriyor ve performansıyla beğeni topluyor.

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