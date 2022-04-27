Dizide Ali Fethi Okyar’ı genç kuşağın başarılı yıldızlarından Bertan Asllani canlandıracak. Asllani bu sezon “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde Yalın rolüne hayat veriyor ve performansıyla beğeni topluyor.
"Atatürk" dizisine bir flaş isim daha
Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı "Atatürk" dizisinin cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen diziye sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...
27.04.2022 20:36 Dizi Galeri
Dizide Ali Fethi Okyar’ı genç kuşağın başarılı yıldızlarından Bertan Asllani canlandıracak. Asllani bu sezon “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde Yalın rolüne hayat veriyor ve performansıyla beğeni topluyor.