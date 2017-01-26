Atilla İlhan Ödüllleri!

Kültür-Sanat - 26 Ocak 2017 22:19

İlhan ailesi tarafından kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen, Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri ile ilgili Kerem Alışık;'Attila İlhan Bilim Kültür Sanat Vakfı olarak dayımın düşünceleri doğrultusunda özellikle gençleri hedef alarak etkinlikler gerçekleştirmekteyiz.Bunların içinde kompozisyon yarışması yaparak gençlere yol açmak, şiir matineleri ve üniversitelerde sempozyumlar düzenlemek, iyi okuyan öğrencilere burs vermek suretiyle topluma donanımlı bireyler kazandırmak gibi önemli faaliyetlerimiz var.Edebiyat dünyasındaki değerli yazar ve şairleri teşviklendirmek ve yüreklendirmek amacıyla düzenlediğimiz 1. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’ni gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Tıpkı Sadri Alışık Ödülleri'nde olduğu gibi edebiyat alanında bu ödülleri devam ettirmek en büyük arzumuz.Attila İlhan eserleri, eylemleri, söylemleri, düşünceleri, fikirleri ve yazılarıyla zaten herkesin kalbinde ve içinde yaşayan birisi. Bizde buna aracılık etmekten onur duyuyoruz.' diyerek ödül törenini özveriyle takip etti ve büyük başarıyla gerçekleştirdi.Roman dalında ödülü ‘Tavanarası’ adlı eseriyle Ali Gür, Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nü de “Bir Sabah Uyandığımda Yoktum” adlı ilk romanıyla Işıl Kocaoğlan kazandı. ‘Gelecek Günlerin Şarabı’ adlı kitabıyla Tuğrul Tanyol’a Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün ve ‘Gamdan Kale’ adlı ilk şiir kitabıyla Onur Şahin’e Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün verilmesi uygun görüldü.Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Sahipleri:Ali Gür,“Tavanarası” adlı eseriyle2016 Attilâ İlhan Roman Ödülü’nü kazanmıştır.Işıl Kocaoğlan “Bir Sabah Uyandığımda Yoktum” adlı eseriyle2016 Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı Özel Teşvik Ödülü’nü kazanmıştır.Tuğrul Tanyol, “Gelecek Günlerin Şarabı” adlı eseriyle2016 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.Onur Şahin,“Gamdan Kale” adlı eseriyle2016 Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı Özel Teşvik Ödülü’nü kazanmıştır.Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Seçici Kurul Onursal Başkanı : DOĞAN HIZLANROMAN ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU:Mehmet Eroğlu (Seçici Kurul Başkanı)Asuman Kafaoğlu Bükeİnci EnginünÜlkü KaraosmanoğluAli Cem İlhanŞİİR ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURUL Başkanı : Metin CelalHüseyin YurttaşHaydar ErgülenKerem Alışık