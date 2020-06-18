Atışma büyüdü! İşte Hazal Kaya'nın Burak Deniz'e karşı son hamlesi!

Hazal Kaya ile Burak Deniz'in 'Bizim Hikaye' dizisinin finalinden kısa bir süre önce tartıştığı ve birbirleriyle küs oldukları iddiası uzun süredir gündemdeydi. İki oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptıkları tatlı atışmalarla bu iddianın gerçek dışı olduğunu ve aralarında bir problem olmadığını gözler önüne serdi.Kaya'nın yüzünü bir uygulamayla erkek yüzü yapan Burak Deniz, montajlı fotoğrafı Whatsapp profili yaptı.Hazal Kaya'nın bu durumu sosyal medyada paylaşmasıyla ikili arasında tatlı bir atışma başladı. Burak Deniz'in bu fotoğrafı tişörte bastıracağını söylemesinin ardından da Hazal Kaya'dan karşı hamle geldi.Eski partnerinden önce davranan güzel oyuncu Burak Deniz'in askerlik fotoğrafını tişörte bastırdı ve o tişörtle verdiği pozu da sosyal medyadan paylaştı.