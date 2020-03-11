Atiye 3. sezon onayını aldı!

Netflix düzenlediği etkinlikte, aralarında üç orijinal dizi, bir yarışma programı, bir orijinal film ve Atiye’nin 3.sezon onayı olmak üzere önümüzdeki dönemde yayınlanması planlanan yeni projelerinin müjdesini verdi.Etkinlikle Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Atiye dizisinin 3. sezonu için onay verildiğine dair bilgi de paylaşıldı. Ayrıca merakla beklenen dizinin 2. sezonun Eylül 2020'de yayınlanacağı da açıklandı.Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.