Atiye'nin gençlik formülü; Bol dans, sıkı beslenme ve...

Atiye üç yıl aranın ardından yayımladığı "Ses Seda Yok" şarkısı ile dijital dünyada ve radyo listelerinde en çok çalınanlar arasında kısa sürede yer alarak, büyük yarışın ortağı oldu. Dünya müziğini harmanladığı, kayıtları Türkiye, Yunanistan, Londra gibi şehirlerde yapılan yeni albümünü yayımlamadan 2 single daha yayınlamayı planlayan Atiye, bu kadar genç ve fit görünmesinin sebebini açıkladı: "Her gün dans ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. ve şeker dahil, meyveyi de yaşamından çıkardım."Ayrıca genç sanatçı pop müziğin kral ve kraliçe kısmına da bir açıklık getirdi: ' herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir' açıklamasını yaptı.