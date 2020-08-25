Atiye'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Hazal Türesan ve Meral Çetinkaya gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı Atiye’nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonu 10 Eylül'de yayına girecek.