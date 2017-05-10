Atletico Madrid - Real Madrid: 2-1

Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Madrid derbisi adeta nefesleri kesti. İlk maçı evinde 3-0 kazanan Real Madrid ikinci maçı 2-1 kaybetmesine rağmen skor avantajı ile finale yükseldi.

Futbol - 10 Mayıs 2017 23:40
Atletico Madrid - Real Madrid: 2-1
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 3-0 yenildiği Real Madrid’i Vicente Calderon Stadyumu’nda konuk etti. Cüneyt Çakır’ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Saul Niguez’in golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid bu golün şokunu atlamadan, Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı atışını kullanan Antoine Griezmann fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle tur için iyice umutlanan Atletico Madrid, 42. dakikada Isco’nun golüne engel olamadı ve ilk yarı Atletico Madrid’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, adını finale yazdıran takım oldu. Mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ise sergilediği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı.
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