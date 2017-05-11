Attan düşmeyi öğrendi!

Sinema - 11 Mayıs 2017 11:44

Senaryo gereği hepsi at binen oyuncular çekimden önce binicilik dersi aldılar. Biniciliğin yanı sıra Osmanlı Subayı İsmail’i canlandıran Michiel Huisman, attan düşmeyi de öğrendi.Eğitmeninin Huisman’ın, nasıl düşmesi gerektiğini gösterdiği anlar da objektiflere böyle yansıdı.Senaryo gereği bir kovalamaca sahnesinde, Michiel Huisman ile dörtnala bir sahne çeken Afif Ben Badra ise attan düştü. Bir süre atın nallarıyla yüzyüze kalan Badra, neyse ki talihsiz kazayı yara almadan atlattı.“Sherlock Holmes 2: Games of Shadows” filmindeki Tamas karakteriyle de tanınan Badra, film ekibinin ısrarlarına rağmen çekimlere ara vermeden devam etti.Y PRODUCTION ve EASTERN SUNRISE FILMS’in ortak yapımı “Osmanlı Subayı Amerika’nın ardından 19 Mayıs’ta Türkiye’de sinemaseverler ile buluşacak.“Osmanlı Subayı” Sinopsis:‘Aşkın ve savaşın ortasında’ sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, abisinin anısını yaşatmak için tıp eğitimi alarak hemşire olan Lillie ( Hera Hilmar )’nin hikayesi.“OSMANLI SUBAYI” 1914 yılında, 1. Dünya Savaşı’nın başında, Doğu Anadolu’da geçiyor.Lillie ( Hera Hilmar) Jude ( Josh Hartnett ) ile tanıştıktan sonra, 60 gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul’a ardından Doğu Anadolu’ya gider. Melih Paşa ( Selçuk Yöntem ) onu İstanbul’dan yanında Osmanlı Subayı İsmail ( Michiel Huisman ) ile birlikte Doğu’ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin Başhekimi Woodruff ( Ben Kingsley ) hastanenin de bulundukları coğrafyanın da Amerikalı bir kadına uygun olmadığını ve geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey ( Haluk Bilginer)’in de farklı bir gerekçeyle Lillie’nin kalmasına itirazı vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.Rusların bölgeyi işgale başlaması ve Ermeni çetelerin ayaklanmaları ile herkesin hayatı alt üst olacaktır.