ATV dizisinin adında büyük skandal

ATV, 'Kanatsız Kuşlar'ın 'Kanatsız Karılar' yazarak skandal bir hataya imza attı.

Dizi - 17 Temmuz 2017 12:32
ATV dizisinin adında büyük skandal
ATV ekranlarında yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' isimli dizinin perşembe günkü tekrar bölümü pazar akşamı yeniden yayınlandı.

ATV, 'Kanatsız Kuşlar' dizisinin adını 'Kanatsız Karılar' olarak yazınca sosyal medyanın diline düştü. Seyircilerin tepkisi üzerine, yetkililer dizinin adını düzeltti.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: ATV, Kanatsız Kuşlar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!

Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

DİZİ HABERLERİ

  • Solmaz'ın dizisinin adı değişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bu sefer dizide rol almayacak...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Deli Gönül'ün günü değişti!
  • Reytinglere Fox Haber damgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolgahan'ın garson aşkı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!
  • Cansu Dere paylaştı, yorum yağdı!
  • ATV dizisinin adında büyük skandal
  • Deniz Çakır'ın tatil arkadaşı!
  • Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Özçivit'ten kafa karıştıran paylaşım!
  • Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'da yok!