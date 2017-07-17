ATV, 'Kanatsız Kuşlar' dizisinin adını 'Kanatsız Karılar' olarak yazınca sosyal medyanın diline düştü. Seyircilerin tepkisi üzerine, yetkililer dizinin adını düzeltti.
ATV dizisinin adında büyük skandal
ATV, 'Kanatsız Kuşlar'ın 'Kanatsız Karılar' yazarak skandal bir hataya imza attı.Dizi - 17 Temmuz 2017 12:32
ATV ekranlarında yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' isimli dizinin perşembe günkü tekrar bölümü pazar akşamı yeniden yayınlandı.
ATV, 'Kanatsız Kuşlar' dizisinin adını 'Kanatsız Karılar' olarak yazınca sosyal medyanın diline düştü. Seyircilerin tepkisi üzerine, yetkililer dizinin adını düzeltti.
ATV, 'Kanatsız Kuşlar' dizisinin adını 'Kanatsız Karılar' olarak yazınca sosyal medyanın diline düştü. Seyircilerin tepkisi üzerine, yetkililer dizinin adını düzeltti.
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