Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!

Magazin - 08 Ocak 2017 21:00

Survivor 2016 yarışmasının şampiyonu Avatar Atakan, Instagram'dan paylaştığı videosu ile takipçilerini şoke etti.Karlarla kaplı bir bir evin bahçesinde karda şortla yüzen Atakan ve arkadaşının videosu binlerce kez izlenildi.İşte Avatar Atakan'ın çılgın 'kar havuzu' keyfi;