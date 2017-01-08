Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!

Survivor'ın en son şampiyonu olan ve dövüş sporlarıyla ilgilenen Avatar Atakan'ın kar videosu olay oldu.

Magazin - 08 Ocak 2017 21:00
Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
Survivor 2016 yarışmasının şampiyonu Avatar Atakan, Instagram'dan paylaştığı videosu ile takipçilerini şoke etti.

Karlarla kaplı bir bir evin bahçesinde karda şortla yüzen Atakan ve arkadaşının videosu binlerce kez izlenildi.

İşte Avatar Atakan'ın çılgın 'kar havuzu' keyfi;

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Bağlantılar: Avatar Atakan, şort, kar

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