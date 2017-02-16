Avatar Atakan'a şok! Savcılık harekete geçti!
Geçen senenin Survivor şampiyonu olan sporcu Çağan Atakan Arslan hakkına soruşturma açılabilmesi için izin istenildi.Magazin - 16 Şubat 2017 15:28
Survivor'da şampiyon olduktan sonra adını büyük kitlere duyuran Avatar Atakan lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medyada yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözler sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Savcısı “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma açabilmek için Adalet Bakanlığından izin istendi.
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