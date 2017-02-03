Avatar Atankan'dan dizi müjdesi!
Survivor şampiyonu Avatar Atakan, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.Magazin - 04 Şubat 2017 01:15
Yakında ulusal bir kanalda yeni bir dizi projesi olduğunu söyleyen Atakan Arslan, ''proje kesinleştikten sonra senaryolara çalışmaya başlayacağım." dedi. Avatar Atakan, hayranlarına yeni bir dizi ile ekranların karşısına çıkacağının müjdesini verdi. İkli, AVM'de kısa bir alışveriş turunun ardından bir kafede kahve eşliğinde uzun süre sohbet etti.
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