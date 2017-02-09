Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası sona erdi

(DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Diğer Sporlar - 09 Şubat 2017 17:27

4'üncü Uluslararası Tekvando Festivali kapsamında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maritim Pine Beach Resort Otel'de 6 Şubat'ta 5'inci Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı. 110 ülkeden 801 sporcunun katıldığı turnuva yıldız kadınlar, yıldız erkekler, genç kadınlar ve genç erkekler kategorilerinin ardından bugün yapılan büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerindeki müsabakalarla tamamlandı.



Uluslararası Tekvando Festivali yarın başlayacak 14 Şubat'a kadar sürecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası ile sona erecek.

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