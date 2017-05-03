Avrupa Ligi maçında gol yağmuru! Ajax'ta dikkat çeken detay...

Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax kendi evinde Fransa'nın köklü takımı Lyon'u 4-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Öte yandan Hollanda ekibinin çıkardığı 11 tüm dünyanın saygısını kazandı.

Magazin - 03 Mayıs 2017 22:20

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan mücadele Ajax'a farklı galibiyeti getiren golleri, 25 ve 71. dakikalarda Bertrand Traore, 43'te Dolberg ile 49. dakikada Amin Younes kaydetti. Lyon'un tek sayısı ise 66. dakikada Valbuena'dan geldi.



İki takım arasındaki rövanş karşılşaması 11 Mayıs perşembe günü oynanacak.



HERKES AJAX'I KONUŞTU!

Ajax ile Lyon arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk karşılaşmasına Hollanda ekibinin çıkardığı 11 tüm dünyanın saygısını kazandı.



Yaş ortalaması 21,8 olan takımda 17-24 yaş arası 10 futbolcu forma giyerken, sadece 30 yaşındaki Schöne bu genç ekipte kendine yer bulabildi. Ajax ilk yarıda Beşiktaş’ı eleyerek yarı finale yükselen Lyon’a 2 gol birden atarken, genç golcü Dolberg tarihe geçti. Henüz 19 yıl 209 günlükken UEFA Avrupa Ligi’nde gol atma başarısı gösteren Dolberg, en genç golcüler arasına ismini yazdırmayı başardı.



Takımın 19’luk golcüsü Kasper Dolberg bu sezon 20 gol, 6 asistlik performansa imzasını atarken daha şimdiden devleri peşine takmayı başardı. Transfer sezonunun gözde gençleri arasında yer alan Dolberg için 35-40 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor.



Ajax’ın sadece 11’inde değil yedekleri arasında da 17-20 yaş arasında 5 oyuncu yer alıyor. O isimlerden biri de Hollanda'nın efsaneleri arasında yer alan Kluivert'ın 17'lik oğlu Justin Kluivert'tan başkası değil.

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