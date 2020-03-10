'Ay ve Güneş' dizisiyle ilgili flaş karar!

ES Film'in Kanal D için hazırladığı 'Ay ve Güneş'i Eda Tezcan kaleme alıyor. Dizinin başrolünde ise Kadir Doğulu yer alacak. Doğulu, "Yağız Ali Beyoğlu" karakterine hayat verecek."Bazen katlanabileceğiniz en son kişi onsuz yaşayamayacağınız tek kişidir" sloganıyla çekilen diziyle ilgili flaş bir karar alındı. Kadrosu tamamlanan dizi eylül sezonuna ertelendi.