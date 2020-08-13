Ay Yapım’dan flaş Ozan Güven açıklaması!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrolünde yer aldığı 'Babil' dizisinin, önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ay Yapım, yaptığı açıklamada Ozan Güven'in yeni sezon kadrosunda olmayacağını duyurdu.*Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkında yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.*Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sondandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.