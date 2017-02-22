Ayağı büyük olanın?

Gözünüz erkeklerin ayak numarasında olmasın; malum dost başa düşman ayağa bakar!

Cinsellik - 22 Şubat 2017 17:32

Ayağı büyük olan bir erkeğin penisinin de büyük olabileceğini düşündünüz mü? Kimileri bir erkeğin ayak büyüklüğüne bakıp cinsel organının da büyük olabileceği kanaatine nereden varıyor. Kimileri de el ve burnun buna işaret ettiğini düşünüyor. Bu fikrin kökenini bilimsel verilere dayandıranlar da yok değil. Kanada'da yapılan bir araştırmada 60 erkeğin penis uzunluğu ile boy ve ayak uzunluğu arasında az da olsa bir ilişki olduğu belirlenmiş.



Ancak daha büyük kapsamlı bir araştırmada farklı bir sonuç ortaya çıkmış. İki ürolog tarafından yapılan araştırmada 104 erkeğin ayak numaraları ve penis boyları incelenmiş ve aralarında herhangi bir bağ kurulamamış. Araştırmalar aynı zamanda penis ve parmak uzunluklarının da birbiriyle ilişkili olmadığını gösteriyor. İstediğiniz kadar erkeklerin ayaklarına ve ellerine bakabilirsiniz, ama onlar size 'onun' boyunu söylemeyecekler, bunu aklınıza yazın.



Diğer doğru bilinen yanlışlar;

Ortalama penis boyutunun 17 cm olduğu doğruluğu olmayan bir efsanedir. Yapılan 15 farklı araştırma ortalama penis boyutunun 12 cm olduğunu gösteriyor.



Kondom kullanmak daha geç boşalmanızı sağlamaz. Avrupa ve Amerika'dan 500 erkek ilişki sırasında tam birleşmenin genellikle 5 dakika sürdüğünü açıkladı.



İlişki esnasındaki ortalama gecikme süresi 18-30 yaş arası erkeklerde 6.5 dakika olarak açıklanırken bu süre 40-50 yaş arası erkeklerde 4.3 dakika. Kondom kullanılıp kullanılmamasının bu süreye bir etkisi olmayacaktır.

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