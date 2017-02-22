Ayağı büyük olanın?

Gözünüz erkeklerin ayak numarasında olmasın; malum dost başa düşman ayağa bakar!

Cinsellik - 22 Şubat 2017 17:32
Ayağı büyük olanın?
Ayağı büyük olan bir erkeğin penisinin de büyük olabileceğini düşündünüz mü? Kimileri bir erkeğin ayak büyüklüğüne bakıp cinsel organının da büyük olabileceği kanaatine nereden varıyor. Kimileri de el ve burnun buna işaret ettiğini düşünüyor. Bu fikrin kökenini bilimsel verilere dayandıranlar da yok değil. Kanada'da yapılan bir araştırmada 60 erkeğin penis uzunluğu ile boy ve ayak uzunluğu arasında az da olsa bir ilişki olduğu belirlenmiş.

Ancak daha büyük kapsamlı bir araştırmada farklı bir sonuç ortaya çıkmış. İki ürolog tarafından yapılan araştırmada 104 erkeğin ayak numaraları ve penis boyları incelenmiş ve aralarında herhangi bir bağ kurulamamış. Araştırmalar aynı zamanda penis ve parmak uzunluklarının da birbiriyle ilişkili olmadığını gösteriyor. İstediğiniz kadar erkeklerin ayaklarına ve ellerine bakabilirsiniz, ama onlar size 'onun' boyunu söylemeyecekler, bunu aklınıza yazın.

Diğer doğru bilinen yanlışlar;
Ortalama penis boyutunun 17 cm olduğu doğruluğu olmayan bir efsanedir. Yapılan 15 farklı araştırma ortalama penis boyutunun 12 cm olduğunu gösteriyor.

Kondom kullanmak daha geç boşalmanızı sağlamaz. Avrupa ve Amerika'dan 500 erkek ilişki sırasında tam birleşmenin genellikle 5 dakika sürdüğünü açıkladı.

İlişki esnasındaki ortalama gecikme süresi 18-30 yaş arası erkeklerde 6.5 dakika olarak açıklanırken bu süre 40-50 yaş arası erkeklerde 4.3 dakika. Kondom kullanılıp kullanılmamasının bu süreye bir etkisi olmayacaktır.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

CİNSELLİK HABERLERİ

  • Erotizm & Romantizm
  • Cinsel gücü arttırıyor!
  • Seks robotları hazır!
  • Seksin sınırları yok!
  • Aşk beyni de esir alıyor!
  • Burçlara göre seks uyumu!
  • Yatağınızı sıcak tutun!
  • Kadınlar seksi sever!
  • Sevişmek için yeni bahanemiz!
  • Erkeğinizi çıldırtmanın yolları!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..
  • Son paylaşımı da olay oldu!
  • Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım
  • Işın Karaca'dan 'Tık'lanma tepkisi!
  • Kara Sevda'da büyük sınav
  • Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
İrem Derici ve Lider Şahin'in Yunanistan tatili..

EN POPÜLER HABERLER

  • Eliz Sakuçoğlu kaza geçirdi!
  • Kara Sevda'da büyük sınav
  • Vatanım Sensin neden yayınlanmayacak?
  • Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Ali ringde..
  • Ceyda Düvenci'den bir ilk!
  • Barbaros Şansal'a 3 yıl hapis istemi
  • Mesut Özil, Amine Gülşe için İstanbul'da
  • Asena Atalay: Caner, Şükran'a ev almadı
Eliz Sakuçoğlu kaza geçirdi!