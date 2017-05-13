Ayakkabı seçerken dikkat!

Ayakkabı sadece dış görünüşüne göre seçilmemeli.İşte o 5 altın kural...

Kadın-Moda - 13 Mayıs 2017 17:49
Ayakkabı seçerken dikkat!
Seçilen ayakkabı çok uzun süre ayakta kalma durumlarında, giyen kişiyi oldukça rahatsız edebiliyor.Hatta sürekli kullanımında yaralara sebep olabiliyor.

Sağlık ayakkabı tabanları ve ayakkabı şekli, ayak tabanına zarar verebilmekte.Bu durumlara denk gelmemek için 5 altın kural var.İşte o öneriler...

1.Ayağınızın, parmaklarınızın ve ayağınızın üst kısmına baskı uygulanmamalıdır.

2.Tabanı düz olan ayakkabılara tabanlık takviyesi şart.

3.Topuk ne kadar yüksek olursa, ayağınızın geçen süre içinde zedelenmesi ve ağrı yapma ihtimali o kadar artar.

4.Ayak haznesi geniş olan ayakkabılar her zaman sağlıklıdır.Ayağınıza uygun olan tabii.

5.Ayakkabının parmak ucunun yuvarlatılmış olması gerekmektedir. Bu yürüyüşü daha fazla rahatlatır.
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