Ayaz Erdoğan'dan yeni şarkı; ‘Hep mi Ben?’

“Ederin Olsun”, “Helal Etmiyorum” gibi hit şarkılara imza atan Ayaz Erdoğan, sözü ve bestesi kendisine ait “Hep mi Ben?” adlı yeni single’ıyla müzik listelerini hareketlendirdi.Prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan ve Enes Yıldırım’ın üstlendiği şarkı, Too Production etiketiyle yayınlandı. Ve daha ilk gününde dijital platformlarda trend oldu, listelere üst sıralardan hızlı bir giriş yaptı.Yönetmen koltuğuna Umut Kumral Devecioğlu’nun oturduğu klip de netd Müzik’in YouTube kanalında yayınlandı. Hem şarkı hem de klip rap tutkunlarından tam not aldı. İnternet kullanıcıları Ayaz Erdoğan’ı mesaj ve like yağmuruna tuttu.