Ayben sessizliğini bozdu: "Oyun parkı değil rap"

Geçtiğimiz aylarda kadınlardan oluşan orkestrasıyla birlikte gerçekleştirdiği canlı performanslarla dikkat çeken Ayben iddialı tavrını yayınladığı yeni şarkısında da sürdürüyor. Sözleri Ayben, müziği Da Poet imzası taşıyan, kayıt, mix ve mastering’i ise Buğra Kunt Stüdyo BK’da gerçekleştirilen Oyun Parkı için Ayben, “Oyun Parkı, uzun zamandır kendime sorduğum " ne yapmak istiyorum" sorusuna cevap oldu. Kim ne der diye düşünmeden tamamıyla içime sinen şarkılarımdan biri” ifadelerini kullandı.Sözleriyle bir hayli dikkat çekecek Oyun Parkı’nın klibinin yönetmenliğini ise Fight Kulüp gibi bir çok klibe imza atmış olan Atıf Ülkü üstleniyor. Çekimleri Berlin’de gerçekleştirilen klip, bugün Basemode Records Youtube kanalında yayında.