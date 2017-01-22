Ayberk Atilla son kez sahnede

Magazin - 22 Ocak 2017 14:00

Atilla için bugün Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi.Törende Ayberk Atilla'nın oyuncu arkadaşı Naşit Özcan elinde mumla sahneye geldi. Ayberk Atilla'nın hastalığı nedeniyle çıkamadığı oyuna bir günde hazırlanıp onun yerine sahneye çıktığını anlatan Özcan, " Şehir tiyatrolarına geldiğime çok sevinmişti, Ayberk Ağabey oyunun çıkmasına iki gün kala hastaneye yattı. Ben de onun bir günde rolünü çıkardım. 'Emanetin bende' dedim. 'Şubat'ta alırım emaneti' dedi. 'Tamam' dedim gelemedi. Ama olsun ben her gece kol kola onun rolünü oynacağım. Her gece benim yerime alkışı o alacak" diye konuştu.AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜAyberk Atilla'nın eşi Gül Atilla ile kızı Beril Ünal tören sırasında gözyaşı döktü. Taziyeleri onlarla birlikte Ayberk Atilla'nın oğlu Berke Atilla kabul etti. 70 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitiren Ayberk Atilla için herkes gözyaşı döktü."HER GECCE SEYİRCİYİ SELAMLAYACAKSIN"Törende sahneye çıkan isimlerden biri de Ayberk Atilla'nın uzun yıllardır sahne aldığı Şehir Tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni Suha Uygur'du. Uygur, " Çok özel melek kalpli bir insanı kaybettik"dedi. Komik-i Şehir Naşit Bey oyununun perdesini her gecce Ayberk Atilla için açacağını söyleyip, " Oyun oynandığı her akşam bizlerle beraber olacaksın, o çok sevdiğin seyirciyi selamlayacaksın"diye konuştu.Atilla Ayberk'in en yakın arkadaşı oyuncu Sinan Bengier güçlükle konuştu. Bengier," Sahnede yüzlerce oyuncuyla oynadım. Elektriğimin bu kadar tuttuğu bir oyuncu gelir mi bilmiyorum" dedi."İNSAN ABİDESİY'Dİ"Atilla Ayberk'in bir diğer oyuncu arkadaşı Dilek Türker de hüzünlü bir konuşma yaptı. " Şaka gibi geliyor, inanamıyorum"diyen Türker, "Bizi karanlıklar içinde ışıklı bir dünyaya sokardı.Bir büyücü gibiydi. İyi kalpli bir büyücü. Onu çok özleyeceğiz. O hoyratlıklara karşı koyan bir insan abidesiydi" şeklinde konuştu.SAYGI GEÇİŞİ YAPILDITörende sanatçı için saygı duruşunda bulunuldu. Rol aldığı dizi ve filmlerden görüntüler sahneye yansıtıldı. Son olarak Ayberk Atilla'nın sanatçı arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu. Törene katılanlar da saygı geçişi yaptı.ÜNLÜ Tiyatro oyuncusu Ayberk Attila son yolculuğuna uğurlandı.Atilla için Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenazede, 80'ler dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yapımcılar en önde saf tuttu. Birol Güven ve Şoray Uzun Atilla'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayberk Attila ile birçok projede bir arada çalıştıkları söyleyen Tolga Çevik de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Çevik," Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Dünya beyefendisi bir insanı kaybettik. İstanbul beyefendilerinin yavaş yavaş aramızdan ayrıldığı bir dönem maalesef"diye konuştu.İÇMEYEN BİR İNSANI KAYBETTİKAyberk Attila'nın en yakın arkadaşlarından oyuncu Sinan Bengier de kafama estiği zaman 'çayı koydum atla gel' dediği bir adamı kaybettiğini söyledi. Bengier Attila için, " Beraber herşeye güldüğümüz adamı kaybettim. Herkes bizi içkici biliyor. İçmeyen bir adamı kaybettik. Çok şeyi paylaştığım bir insandı. Allah rahmet eylesin"dedi.ALTAN ERKEKLİ: BİZİ GÜZELE YÖNLENDİREN BİR AĞABEYİMİZDİAyberk Attila ile 300'ün üzerinde oyunda aynı sahneye paylaştıklarını söyleyen Altan Erkekli de Atilla'yı, " Bu toprakların yetiştirdiği çok sevgi dolu, narin, yetenekli, kimseyi kırmayan sevgili bir ağabey, pozitif duygularıyla bizleri güzele yönlendiren bir ağabeyimizdi" diye tarif etti.KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ70 yaşında vefat eden Ayberk Atilla cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kaynak:DHA