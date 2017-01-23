Ayberk Atilla son yolculuğuna uğurlandı!

Magazin - 23 Ocak 2017 09:38

Usta oyuncunun naaşı, Kerem Yılmazer Sahnesi’nde düzenlen törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii’ne getirildi. Törene usta oyuncu Ayberk Atilla’nın eşi Gül Atilla başta olmak üzere Sinan Bengier, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Hakan Bilgin, Umut Oğuz, İlker Ayrık, Altan Erkekli, sanatçının son rol aldığı dizilerden "80’ler" dizisinin tüm oyuncuları, Şehir Tiyatrolarının yöneticileri ve çalışma ekibi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Kiralık Aşk dizisinin oyuncuları da törendeydi. Barış Arduç, Ayberk Atilla'nın eşi Gül Atilla'ya sarılarak başsağlığı diledi. Kerem Yılmazer Sahnesi’nde düzenlen törene katılan Kerem Fırtına ise konuşmalar sırasında gözyaşlarını tutamayarak uzunca süre ağladı.