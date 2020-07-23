Aybüke Pusat’tan bornozlu paylaşımlar...

“Her Yerde Sen” dizisinin final yapmasından sonra reklam filminde rol alan Aybüke Pusat dizi ve film setlerine bir süre ara verdi. Arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fotoğrafı çeken arkadaşını da etiketleyen Aybüke Pusat'ın bornozlu pozları bol beğeni aldı. Aybüke Pusat paylaşımı için “O kurnadan bu kurnaya” notunu düştü.İşte Pusat'ın bornozlu pozları: