Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çiftinden yeni fotoğraf

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.Mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çift, önceki gün objektif karşısına geçti. İkili, yeni fotoğraflarını Instagram hesaplarından kalp emojisi ile birlikte yayınladı. Turan ile Navruz'un paylaşımları büyük ilgi gördü.