Ayça Ayşin Turan, "Arıza"yı anlattı!

Dizinin güzel başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan ise yeni rolünü ve projeye dair bilinmeyenleri anlattı:“Arıza'yı ilk okuduğumda işin aksiyon drama türünde olması ilgimi çekti. Aksiyonun içerisinde ilerlerken aynı zamanda işlenen aile dramasının etkileyiciliği de izleyiciyi içine alacak bence.”Dizide canlandırdığı Halide ile hemen bağ kurduğunu belirten oyuncuyu karakterde en çok etkileyen şeyler ise şunlar olmuş; “Halide’nin yaşadığı travma ve sonrasında ayakta durma mücadelesi, seçtiği yol beni Halide’ye bağladı. Karanlık bir dünyanın içerisinde büyümesine rağmen asla o dünyaya ait olmayan ve hayatını insanları iyileştirmek üzerine adayan bir doktor olması beni heyecanlandırdı. Halide’nin bu dünya içerisindeki gelişimlerini, değişimlerini, çatışmalarını yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorum.”Güçlü isimleri, çarpıcı hikayesi ile Arıza 13 Eylül Pazar akşamı Show TV’de başlıyor!