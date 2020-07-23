Ayça Ayşin Turan, IMDB’de zirvede!

Karagül, Meryem ve Hakan Muhafız gibi başarılı projelerde başrolde yer alan Ayça Ayşin Turan, her hafta Imdb’deki arama sonuçları doğrultusunda belirlenen Star metrenin bu haftaki birincisi oldu.Dünyaca ünlü IMDB sitesi, hem yerli hem yabancı film ve dizi dünyası için referans site sayılıyor. Sitenin düzenli olarak güncellediği Starmetre listesi, sektör ve izleyiciler tarafından en çok aranan ve puanlanan oyunculardan oluşuyor. Başarılı oyuncu Turan, Türk oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.