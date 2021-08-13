Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz'a eğlenceli şaka!

Bir süredir Instagram’da bir akıma dönüşen ‘I Feel Good’ şarkı videolarına başarılı güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan da rol arkadaşı Alp Navruz ile dahil oldu. Turan’ın rol arkadaşı Alp Navruz’un karavanda çay yapmaya başladığı anda yüksek sesle şarkıyı açması eğlenceli anlara sebep oldu. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Ayça Ayşin Turan’a beğeni yorumları yağdı.