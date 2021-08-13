Bir süredir Instagram’da bir akıma dönüşen ‘I Feel Good’ şarkı videolarına başarılı güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan da rol arkadaşı Alp Navruz ile dahil oldu. Turan’ın rol arkadaşı Alp Navruz’un karavanda çay yapmaya başladığı anda yüksek sesle şarkıyı açması eğlenceli anlara sebep oldu. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Ayça Ayşin Turan’a beğeni yorumları yağdı.
AYÇA AYŞİN TURAN ŞAKA VİDEOSU:
Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz'a eğlenceli şaka!
Son yılların beğenilen güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan da son dönemdeki sosyal medya akımına uydu. ‘Ada Masalı’ dizisindeki rol arkadaşı Alp Navruz’a karavanda şaka yapan oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
13.08.2021 15:35 Magazin