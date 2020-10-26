Arıza’nın yayınlanan yeni bölümünde ekrana gelen bu sahneler için Halide’yi canlandıran başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan stüdyoya girdi. Fikri Karayel imzalı "Yol" adlı parçayı “Arıza” dizisi için seslendiren güzel oyuncu, sesi ve performansı ile beğeni topladı.
Nefesler Arıza’nın 1 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümü için tutuldu.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Arıza, 1 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!
Ayça Ayşin Turan’ın performansını izlemek için tıklayın
Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz şarkı!
Show TV’nin sevilen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın dün akşam ekrana gelen bölümünde izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Doktorluk kariyerini seçen ancak müzikten de bir türlü kopamayan Halide, sevdiği bir parçayı seslendirmek için sahneye çıktı.
26.10.2020 16:56 Magazin