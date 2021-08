Ezgi Mola koronavirüse yakalandı: 7 kez test yaptırdım!

Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı. Yaklaşık beş aylık hamile olan oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.Erturan, koronavirüs aşının önemini de vurgulayarak, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde 100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor" dedi.Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.