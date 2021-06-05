Ayça Erturan'dan bebek müjdesi: "Bu şaka çok gerçek"

Yönetmen Oğulcan Kırca ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan, bebek müjdesini paylaşırken, bu anları kayda aldı. Pandemi şartlarında fiziki koşulları gözeterek bir araya geldiği ailesi ve dostlarına sevinçli haberi bizzat veren genç oyuncu, uzaktaki arkadaşlarıyla da yaptığı görüntülü görüşmelerle bebek heyecanını paylaştı. Ayça Erturan, içinde ultrason fotoğrafı olan hediye kutusunu arkadaşlarına verirken kamerası da kayıttaydı. Genç oyuncunun “şaka” yaptığını sanan, ardından şaşkınlıkları yüzlerine yansıyan sevenleri, şoku kısa sürede atlatıp bebek sevincine ortak oldular.Ayça Erturan, daha sonra aralarında Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu ve Sarp Akkaya’nın da olduğu pek çok kişinin sevinçlerinin yer aldığı gizli kamera görüntülerinden bir de klip hazırladı. Başarılı ve sevilen oyuncu, hazırladığı bu klibi, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak “bebek sürprizini” hayranlarıyla da paylaştı ve kısa sürede binlerce tebrik mesajı aldı.Oğulcan Kırca ile 19 yıldır birlikte olduklarını belirten Ayça Erturan, “Canım eşim Oğulcan Kırca ile iki kişi başlayan yolculuğumuz yakında bizden bir parça ile devam edecek. Daha anlamlı, muhtemelen bol maceralı günler bizi bekliyor. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğimiz. Bu özel anı sevdiklerimle de paylaşırken o anları unutulmaz kılmak istedim. Bu şaka çok gerçek oldu” dedi.