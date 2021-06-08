Ayça Varlıer ve - Serhan Aydemir'den 'AKUSTRONİKA' konseri!

Uzun soluklu 'Kalk Gidelim ' dizisiyle ekranda olan en son Star Tv'de 'Menajerimi Ara ' dizisine konu olan sanatçı ile yeni projesini konuştuk.Ayça Varlıer 10 Haziran Perşembe saat 18.30 da Zorlu PSM açık alanda Serhan Aydemir ile beraber sahne alacağı 'Akustronika ' adlı konserin daha önce Türkiye'de pek benzerine rastlanmamış bir tarzda olduğunu söylerken, "Konserimizin adı 'Akustronika' isminden de anlaşılacağı gibi akustik ve elektronik müziği bir araya getiriyoruz. Elektronik alt yapıda Serhan Aydemir, vokalde ben olacağım ve ayrıca bas gitar, saksafon ve perküsyondan oluşacak bir konser var müzik severler için, şarkılar ağırlıklı olarak eski Türkçe şarkıların disko sound'lu editleri olacak. Tabii ki herkesin dinlemekten bıkmadığı o eski yabancı disko şarkılara da yer veriyoruz' dedi.[Haber: Caner Ural]