Ayca Varlıer'in gözü yurtdışında

Magazin - 11 Ocak 2017 04:00

Fosforlu Ayça Varlıer’in deniz keyfi

Ayça Varlıer plajda adeta şov yaptı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ayça Varlıer, bu sezon tiyatroya ağırlık verdiğini aynı zamanda özel konserlerine devam edeceğini söyledi."Leyla’nın Evi" ve "Fosforlu Cevriye" adlı iki tiyatro oyununda rol alan Varlıer, dizilerden birçok teklif aldığını ancak yabancı bir dizide rol almayı istediğini söyledi.Oyuncu son dönemde yaşanan terör olaylarına da değinerek "Ülkemizde can alıcı haberlerle günümüze başlıyoruz ve dünyaya baktığımızda da tekrarlarını görüyoruz. Hiçbir yer güvenli değil. 2017 yılı dünyamıza barış getirsin, sevgi getirsin. 2017 tüm dünya için barış yılı olsun. Duam ve dileğim bu" dedi.