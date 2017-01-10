Ayca Varlıer'in gözü yurtdışında

Güzel oyuncu Ayça Varlıer yurtdışı hayalinden ilk kez bahsetti.

Magazin - 11 Ocak 2017 04:00
Ayca Varlıer'in gözü yurtdışında
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ayça Varlıer, bu sezon tiyatroya ağırlık verdiğini aynı zamanda özel konserlerine devam edeceğini söyledi.

Fosforlu Ayça Varlıer’in deniz keyfi

Fosforlu Ayça Varlıer’in deniz keyfi



"Leyla’nın Evi" ve "Fosforlu Cevriye" adlı iki tiyatro oyununda rol alan Varlıer, dizilerden birçok teklif aldığını ancak yabancı bir dizide rol almayı istediğini söyledi.

Ayça Varlıer plajda adeta şov yaptı!

Ayça Varlıer plajda adeta şov yaptı!



Oyuncu son dönemde yaşanan terör olaylarına da değinerek "Ülkemizde can alıcı haberlerle günümüze başlıyoruz ve dünyaya baktığımızda da tekrarlarını görüyoruz. Hiçbir yer güvenli değil. 2017 yılı dünyamıza barış getirsin, sevgi getirsin. 2017 tüm dünya için barış yılı olsun. Duam ve dileğim bu" dedi.

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