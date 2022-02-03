Aycan Yanaç, Survivor Allstar'ı bıraktı!

Survivor Allstar 2022 yarışmasında dün akşam eleme geccesi yapılacaktı. Fakat beklenmedik bir olay gerçekleşti. Eleme adayları Barış, Mert, Evrim ve Birsen'den birinin yarışmaya veda etmesi beklenirken adadan ayrılan isim Aycan oldu. Yarışmanın zor şartlarına dayanamayan Aycan Yanaç kendi isteğiyle Survivor'a veda etti.Aycan Yanaç'ın yarışmadan çekilme kararı aldığını programın yapımcısı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, "Biliyorsnuz Aycan ile ilgili haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim doğru çıktı. Aycan, şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar." sözleriyle Aycan'ın yarışmadan çekildiğini belirtti.