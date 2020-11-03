Ayda kurtuldu, Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu!

Bu sabah bir mucize gerçekleşti. İzmir depreminde evleri yıkılan 3 yaşındaki Ayda 91 saat sonra göçük altından sağ çıkarıldı. Şuuru açık olan ve sağlık durumu oldukça yerinde olan Ayda, Türkiye'yi mutluluk gözyaşlarına boğdu. Ayda'nın enkazdan çıkartılırken çekilen görüntülerini izleyen Bergüzar Korel de gözyaşlarına boğuldu.İşte o anlar..