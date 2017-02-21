Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!
Şarkıcı Aydilge, Demet Akalın-Aleyna Tilki polemiğiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Magazin - 21 Şubat 2017 14:00
Habertürk Gazetesi'nde röportaj veren başarılı şarkıcı Aydilge, tık rekorları ve Demet Akalın-Aleyna Tilki polemiğiyle ilgili konuştu. Milyonluk tıkları, “Bu büyük bir sahtekârlık” diye yorumlayan şarkıcı, Akalın-Tilki polemiği için “O kavgaların danışıklı olduğunu düşünüyorum. Demet ve Hande Yener önce kavga etmiş, sonra reklamda oynamışlardı” dedi.
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