Aydilge'den Demet Akalın ve Aleyna Tilki için şok sözler!

Magazin - 21 Şubat 2017 14:00

Fulin'den Aleyna Tilki'ye sert cevap!

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye yanıt

Habertürk Gazetesi'nde röportaj veren başarılı şarkıcı Aydilge, tık rekorları ve Demet Akalın-Aleyna Tilki polemiğiyle ilgili konuştu. Milyonluk tıkları, “Bu büyük bir sahtekârlık” diye yorumlayan şarkıcı, Akalın-Tilki polemiği için “O kavgaların danışıklı olduğunu düşünüyorum. Demet ve Hande Yener önce kavga etmiş, sonra reklamda oynamışlardı” dedi.