'Aykut Enişte 2'nin vizyon tarihi belli oldu!

‘Aykut Enişte 2’de Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor! Sevdiği kadınla evlenip Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, işler yolunda giderse bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı.Beklenmedik bir gelişme tüm planları alt üst ediyor: Atabeyoğlu Ailesi’nin hayırsız damadı, ailenin eski eniştesi Talat (Hakan Yılmaz) ortaya çıkıyor ve Aykut ve Gülşah’ın düğününe sayılı günler kala işleri karıştırıyor. Aykut iyi niyeti ve saflığı yüzünden başına açılan belalardan kurtulabilecek mi? Yoksa Gülşah’ı kaybetmek üzere mi? Bir ailede iki enişte olursa neler olur?Komedinin sinemalara dönüşünü müjdeleyen ‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldı.‘Aykut Enişte 2’, 3 Aralık Cuma günü sinemalarda.