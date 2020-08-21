Aykut Enişte mutluluktan uçuyor!

İlk filmde, aileye karşı sevgili rolü oynayan Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor! Atabeyoğlu Ailesi’ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, bu kez Gülşah’ı elinden kaçırmamaya kararlı.‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstleniyor.