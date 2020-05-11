Ayla Çelik komşularıyla sosyal mesafeli klip çekti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle tüm ekibin de sosyal mesafeyi maksimum derecede koruduğu klibin yönetmenliğini Fatih Ahmet Kaya üstlendi. İstanbul’un farklı semtlerinde, tamamı drone ile kaydedilen çekimler 3 günde tamamlandı. Ayla Çelik; Arnavutköy’deki evinin balkonunda komşuları, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeyle “Mecbur” dedi.Evlerinde çalışan, dans eden, spor yapan, bahçesinde keyifli saatler geçiren, sokak hayvanlarını besleyen arkadaşları ve ailesinin birbirinden renkli görüntülerini ekranlara taşıyan klip için Ayla Çelik; “Sevdiklerimizi korumak için uzaktan sevmeye mecburuz.” dedi.Lübnanlı ünlü şarkıcı Ramy Ayach’ın sevilen şarkısı “Mabrouk”un Türkçe adaptasyonu olan “Mecbur”un Türkçe sözleri Ayla Çelik’e, müziği ise Jean Marie Riachi’ye ait. Düzenlemesi Okay Barış tarafından yapılan şarkı, yaz aylarını karşıladığımız bu günlerde dans ettiren melodisi ve eğlenceli altyapısı ile dinleyicileri ilk dinleyişte kendisine çekecek.Ayla Çelik “Mecbur” video klibi 11 Mayıs Pazartesi günü dijital müzik platformlarında ve müzik kanallarında yayında!