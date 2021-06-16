'Aynen Aynen' sürprizlerle geri döndü!

‘Aynen Aynen’in yeni sezonu için geri sayım başladı. 25 Haziran’da platformda yerini alacak dizinin altıncı sezonu, Nil (Nilperi Şahinkaya) ile Deniz’in (Kerem Bürsin) evlilik hayatındaki inişlerini ve çıkışlarını merkezine alıyor. Evliliğin değişen dinamiklerinin ve beraberinde getirdiği sorunların komik bir dille seyirciye aktarılacağı ‘Aynen Aynen’, yeni sezonda izleyicisini büyük bir sürprizle de buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu’nun sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafların da habercisi olduğu üzere Kaygılaroğlu, yeni sezonda diziye konuk oluyor.Games Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin’i buluşturan ‘Aynen Aynen’, Alper Erze’nin kaleminden çıkarak Yunus Ozan Korkut rejisiyle buluşuyor.Platformun en çok izlenen içeriklerinden ‘Aynen Aynen’ yeni sezonuyla 25 Haziran’da seyirciyle bulaşacak.