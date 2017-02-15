Aynı kafada olmak şart!

Uzun süreli ilişki için ruh, ten ve beyin olarak birbirinize uymanız büyük fayda sağlayacaktır...

Gecce Kadın - 15 Şubat 2017 18:14

Yeni yapılan bir araştırma, aynı kafada olan çiftlerin uzun soluklu ve başarılı ilişkilere imza attığını ortaya koydu!

Uzun süreli ilişki için aynı kafada olmak şart!



‘Zıt kutuplar birbirini çeker’ sözünü bir yerlerden hatırladınız mı? İlkokul sıralarında arkadaşlarımızla birbirimizi kızdırmak amacıyla en sinir olduğu kişiye aslında aşık olduğunu söylemek için bolca kullanırdık.



Pozitif bilimlerden kadın-erkek ilişkisine uyarlanan bu genellemenin de, diğer bütün genellemeler gibi yanlış olduğunu sizlere bildirmekten mutluluk duyarız!



Araştırma yöneticisi Angela Bahns,‘Gözünüzde bir uçakta sohbet eden iki yabancı canlandırın, ya da blind date için buluşmuş bir çift. Tuhaf geçen ilk dakikalardan sonra kişilerin birbirine ne kadar benzedikleri aralarındaki etkileşim üzerinde çok etkili.’ diyor.

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