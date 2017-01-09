Aynur Aydın Arap dünyasını kasıp kavuruyor

Müzik - 09 Ocak 2017 11:34

Geçtiğimiz yıletiketiyle çıkardığı “Emanet Beden” albümündeki “Damla Damla” şarkısıyla İspanya’da müzik listelerinde zirveye yerleşen Aynur Aydın, bu kez Arap ülkelerinin dikkatini çekti.Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesi olan ekran yıldızları Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Songül Öden ve Cansu Dere’den sonra ilk kez bir pop yıldızı da gönüllerde taht kurdu. Şarkılarıyla Arap dünyasında çok sevilen Aydın, “Dubai, Katar gibi Arap ülkelerinde çok seviliyorum. Araplar daha çok Türk kadın oyuncularını severken aralarında ise bir şarkıcı benim. Magazin programlarının jeneriğinde Tuba Büyüküstün ve Beren Saat’in ardından ben çıkıyorum. Onlar doğal kadın seviyorlar.” diye konuştu.