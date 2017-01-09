Geçtiğimiz yıl Seyhan Müzik Production etiketiyle çıkardığı “Emanet Beden” albümündeki “Damla Damla” şarkısıyla İspanya’da müzik listelerinde zirveye yerleşen Aynur Aydın, bu kez Arap ülkelerinin dikkatini çekti.
Aynur Aydın Arap dünyasını kasıp kavuruyor
Her yaptığı işle müzik sektöründe başarı çıtasını biraz daha yükselten Aynur Aydın, Avrupa’daki şöhretini Ortadoğu’ya da taşıdı.Müzik - 09 Ocak 2017 11:34
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