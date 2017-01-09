Aynur Aydın Arap dünyasını kasıp kavuruyor

Her yaptığı işle müzik sektöründe başarı çıtasını biraz daha yükselten Aynur Aydın, Avrupa’daki şöhretini Ortadoğu’ya da taşıdı.

Müzik - 09 Ocak 2017 11:34
Aynur Aydın Arap dünyasını kasıp kavuruyor
Geçtiğimiz yıl Seyhan Müzik Production etiketiyle çıkardığı “Emanet Beden” albümündeki “Damla Damla” şarkısıyla İspanya’da müzik listelerinde zirveye yerleşen Aynur Aydın, bu kez Arap ülkelerinin dikkatini çekti.
Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesi olan ekran yıldızları Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Songül Öden ve Cansu Dere’den sonra ilk kez bir pop yıldızı da gönüllerde taht kurdu. Şarkılarıyla Arap dünyasında çok sevilen Aydın, “Dubai, Katar gibi Arap ülkelerinde çok seviliyorum. Araplar daha çok Türk kadın oyuncularını severken aralarında ise bir şarkıcı benim. Magazin programlarının jeneriğinde Tuba Büyüküstün ve Beren Saat’in ardından ben çıkıyorum. Onlar doğal kadın seviyorlar.” diye konuştu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: aynur aydın

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MÜZİK HABERLERİ

  • Heyecan daha da arttı!
  • Zerrin Özer'den muhteşem dönüş
  • Deniz Seki, "Hayat İmdat" dedi!
  • Gezegen Mehmet evlendi!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Bakü'de 'Hadise' çıkardı!
  • Ebru Gündeş öğrenci oldu!
  • Tarkan'dan 2017 sürprizi!
  • Yeni yılın ilk klibi İrem Derici'den!
  • Akalın'dan yeni yıla yeni klip!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • Gülben ile Mustafa aynı eve mi taşındı?
  • Kıvanç Tatlıtuğ üzüntüsünü paylaştı!
  • O Hayat Benim'de şok ayrılık!
  • "Ah Ulan Sevda" klibinden yeni tanıtım
  • Rüzgar Çetin ortaya çıktı! İşte panik anları...
  • Avatar Atakan şortuyla karlara atladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • "İçerde"de Mert'in büyük çıkmazı!
  • 74. Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı şıkları..
  • İşte 74. Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
  • Nesrin Cavadzade'nin organik tatili
Müge Anlı yine zirve yaptı!