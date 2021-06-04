Aynur Aydın gözyaşları içinde isyan etti: Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum

Aynur Aydın bir adamın köpeğe tecavüz ederken video çekip yayınlaması, sonrasında da serbest bırakılmasına böyle tepki gösterdi: “Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum.”

04.06.2021 20:02 Magazin

Aynur Aydın gözyaşları içinde isyan etti: Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum Şarkıcı Aynur Aydın bir adamın köpeğe tecavüz ederken video çekip yayınlaması, sonrasında da serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Instagram hesabından video paylaşan ünlü isim, "Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum" dedi.

İşte o görüntüler:
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