Aynur Aydın gözyaşları içinde isyan etti: Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum

Şarkıcı Aynur Aydın bir adamın köpeğe tecavüz ederken video çekip yayınlaması, sonrasında da serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi.Instagram hesabından video paylaşan ünlü isim, "Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum" dedi.