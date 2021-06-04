Şarkıcı Aynur Aydın bir adamın köpeğe tecavüz ederken video çekip yayınlaması, sonrasında da serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi.
Instagram hesabından video paylaşan ünlü isim, "Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum" dedi.
İşte o görüntüler:
Aynur Aydın gözyaşları içinde isyan etti: Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum
Aynur Aydın bir adamın köpeğe tecavüz ederken video çekip yayınlaması, sonrasında da serbest bırakılmasına böyle tepki gösterdi: “Böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum.”
04.06.2021 20:02 Magazin