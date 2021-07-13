Aynur Aydın, gündem olan sosyal medya paylaşımlarının bazı takipçileri tarafından başka tarafa çekildiğini söyledi.
Sergen Deveci'nin "çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun" sorusu üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin belirterek "Kendimi hiç çekici bulmuyorum" yanıtını verdi.
Öte yandan Aynur Aydın, "Dışarıdan çekici, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi ne çekici bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.
Aynur Aydın: "Kendimi çekici bulmuyorum!"
Sergen Deveci'nin Youtube'de hazırladığı 'Daniska Show'a katılan ünlü şarkıcı Aynur Aydın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve sık sık yanlış anlaşıldığını belirten Aydın, özel hayatıyla ilgili de konuştu.
13.07.2021 16:20 Magazin