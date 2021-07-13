Aynur Aydın: "Kendimi çekici bulmuyorum!"

Aynur Aydın, gündem olan sosyal medya paylaşımlarının bazı takipçileri tarafından başka tarafa çekildiğini söyledi.Sergen Deveci'nin "çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun" sorusu üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin belirterek "Kendimi hiç çekici bulmuyorum" yanıtını verdi.Öte yandan Aynur Aydın, "Dışarıdan çekici, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi ne çekici bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.