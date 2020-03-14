Aynur Aydın ve O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız düet şarkıları "Yağdır"ı müzikseverlerle buluşturdu.
Sözü ve müziği Murat Güneş'e, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkı 4 günde 1 milyon 250 bin dinlendi.
Aynur Aydın şarķıyla ilgili, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin..." diyerek diğer şarkıcı dostlarına da meydan okudu.
Aynur Aydın kimlere meydan okudu?
Şarkıcı Aynur Aydın ve Damla Yıldız "Yağdır" şarkısıyla müzik piyasasını salladı. 4 günde 1 milyon 250 bin tıklanan şarkı için Aydın, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin" diyerek iddiasını konuşturdu.
14.03.2020 16:29 Magazin