Aynur Aydın kimlere meydan okudu?

Şarkıcı Aynur Aydın ve Damla Yıldız "Yağdır" şarkısıyla müzik piyasasını salladı. 4 günde 1 milyon 250 bin tıklanan şarkı için Aydın, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin" diyerek iddiasını konuşturdu.

14.03.2020 16:29 Magazin

Aynur Aydın kimlere meydan okudu? Aynur Aydın ve O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız düet şarkıları "Yağdır"ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Murat Güneş'e, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkı 4 günde 1 milyon 250 bin dinlendi.

Aynur Aydın şarķıyla ilgili, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin..." diyerek diğer şarkıcı dostlarına da meydan okudu.

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: