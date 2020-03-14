Aynur Aydın kimlere meydan okudu?

Aynur Aydın ve O Ses Türkiye'nin eski yarışmacısı Damla Yıldız düet şarkıları "Yağdır"ı müzikseverlerle buluşturdu.Sözü ve müziği Murat Güneş'e, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait olan şarkı 4 günde 1 milyon 250 bin dinlendi.Aynur Aydın şarķıyla ilgili, "Pop müzik öldü diyenlere gelsin..." diyerek diğer şarkıcı dostlarına da meydan okudu.