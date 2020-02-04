Aynur Aydın'dan eğlenceli yorum! "Pantolonumu unutmuşum"

Güzel şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İddialı kıyafetiyle dikkat çeken Aynur Aydın, “Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Kendimi bu şekilde iyi hissediyorum. Ufak bir mide rahatsızlığı geçirdim. Bu durum istem dışı kilo vermemi sağladı” dedi.