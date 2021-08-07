"Ayrılık" dizisinin adı değişti!

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın rol alacağı ‘The Split' dizisinden uyarlanacak olan ‘Ayrılık' kod adlı yapımın ismi değişerek "Evlilik Hakkında Her Şey"oldu.Yusuf Pirhasan'ın yöneteceği yapımda, birbirleriyle rekabet halinde olan boşanma davası avukatı 3 kız kardeşin etkileyici hikâyesi izleyiciyle buluşacak.